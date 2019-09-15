Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Черноморский флот России отслеживает быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.
"Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Как сообщалось, в начале сентября стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России. Ранее, в конце августа американский беспилотник также провел разведку у черноморских границ РФ.
Высокоскоростное военное судно "Юма" - USNS "Yuma" (T-EPF-8) - является одним из новейших вспомогательных десантных кораблей в составе ВМС США.