Боевики предприняли попытку атаковать российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько ракет, выпущенных во вторник по российской военной базе "Хмеймим", перехвачены российскими системами ПВО, сообщил арабский информационный портал "Аль-Масдар".

По его данным, после перехвата ракет российские системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Беспилотники пытались приблизиться к военной базе из района на северо-западе Сирии, который находится под контролем террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии (запрещена в России).

В ходе атаки на базе сработали сирены воздушной тревоги. Также возле расположенного неподалеку от базы города Джабла были слышны сильные взрывы.

Это первая за сентябрь попытка боевиков атаковать базу "Хмеймим": в предыдущий раз они предприняли атаку на базу в середине августа.