Поиск

Боевики предприняли попытку атаковать российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько ракет, выпущенных во вторник по российской военной базе "Хмеймим", перехвачены российскими системами ПВО, сообщил арабский информационный портал "Аль-Масдар".

По его данным, после перехвата ракет российские системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Беспилотники пытались приблизиться к военной базе из района на северо-западе Сирии, который находится под контролем террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии (запрещена в России).

В ходе атаки на базе сработали сирены воздушной тревоги. Также возле расположенного неподалеку от базы города Джабла были слышны сильные взрывы.

Это первая за сентябрь попытка боевиков атаковать базу "Хмеймим": в предыдущий раз они предприняли атаку на базу в середине августа.

Сирия Хмеймим

Новости

В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

В "Сухом" объяснили отказ от разработки 75-местных Sukhoi Superjet для S7

Протесты в Москве

СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

СКР прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

ЦИК РФ проверит законность "Умного голосования" Навального

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

В "Шереметьево" столкнулись два самолета

На Ставрополье найдено вероятное место приземления пилотов разбившегося Су-25

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');