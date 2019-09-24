Минобороны РФ заявило о внешней помощи сирийским террористам в сборке дронов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Произведенные боевиками в кустарных условиях ударные беспилотники способны пролетать до 150 км, поднимаясь на высоту до 4 тыс. метров, при этом практически нет сомнений, что со сборкой этих аппаратов террористам оказывают помощь извне, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов - 150 км, высота полета может достигать 4 тыс. метров. Это очень серьезно", - сказал Конашенков, демонстрируя журналистам БПЛА террористических группировок, сбитые в сентябре на подлете к российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

По его словам, изготовители этих внешне невзрачных беспилотников применяют достаточно сложные технические решения, требующие специального образования. Он отметил, что одном из на пораженных российскими ПВО беспилотников была установлена система управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов.

"На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка - обыкновенная бочка с бензином на пять литров. Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра. С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, - нужно серьезное техническое образование", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что боевики со временем совершенствуют технические решения. При этом, по словам Конашенкова, беспилотники собирают по каким-то схемам и лекалам, а тот, кто владеет этими технологиями, помогает террористам.

Вечером 3 сентября комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два ударных беспилотника боевиков. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии, никто не пострадал. До этого авиабазу пытались атаковать с помощью шести беспилотников 11 августа, все они также были уничтожены российскими средствами ПВО.

За неполный год российские силы ПВО, расставленные вдоль периметров авиабазы Хмеймим и порта Тартус в Сирии, уничтожили около 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб.