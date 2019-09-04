Титов предложил амнистировать предпринимателей к 75-летию Победы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в Совет при президенте РФ по правам человека предложения по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в отношении осужденных по "экономическим" статьям Уголовного кодекса.

Титов предложил освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за "экономические" преступления небольшой и средней тяжести".

В поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена отмечается, что согласно новой редакции части 1.1. статьи 108 УПК РФ, "это будут индивидуальные предприниматели, совершившие преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, либо члены органа управления коммерческой организации, совершившие преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией".

Кроме того, предлагается освободить осужденных за преступления, которые априори совершаются в сфере предпринимательства. Речь идет о более чем 50 составах преступлений, говорится в сообщении.

Предлагается также прекратить находящиеся в производстве уголовные дела в отношении лиц данной категории. Кроме того, в отношении этой же категории лиц, но осужденных за тяжкие преступления, предлагается сократить на одну четверть неотбытую часть наказания.

Титов предложил применить амнистию к предпринимателям, впервые осужденным к лишению свободы за связанные с предпринимательской деятельностью преступления по ряду "экономических" статей.

Предложено освободить от наказания и осужденных за преступления в сфере экономики (21 и 22 глава УК РФ) ненасильственного характера - тех, которые не подпадают под первую часть предложений.

Условием для освобождения является отбытие срока, достаточного для применения УДО: не менее одной трети срока по преступлениям небольшой или средней тяжести; не менее половины срока за тяжкое преступление; не менее двух третей срока наказания за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено.