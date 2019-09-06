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Путин обещал продолжить либерализацию наказания по экономическим статьям

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что либерализация уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

"Эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей", - сказал Путин в пятницу на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

При этом Путин призвал руководителя компании "Доброфлот", который и поднял эту тему, согласиться с тем, что "и в этой сфере (предпринимательской - ИФ) много нарушений, и государство должно обеспечить интересы общества в целом".

Президент России подчеркнул, что в этой ситуации необходимо найти баланс между государственными интересами и интересами отдельных лиц или групп.

При этом Путин еще раз отметил, что нет никакой необходимости излишне прибегать к таким крайним мерам, как содержание под стражей.

"Я уже Генеральной прокуратуре об этом говорил, разговаривали с председателем Верховного суда - у нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.

Владимир Путин

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