Курс рубля начал торги среды ростом к к доллару и евро

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Утром в среду курс рубля на "Московской бирже" растет на позитивной динамике котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,51-66,57 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,56 рубля за доллар, это на 19,75 копейки ниже уровня предыдущего закрытия.

Курс евро снизился до 73,05 рубля за евро, это также на 19,75 ниже уровня закрытия вторника. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на те же 19,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,72 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,57 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дорожающей после падения накануне в связи с ростом опасений по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал членов Компартии Китая готовиться к "затяжной борьбе" с целым рядом угроз и рисков, в том числе в сфере нацбезопасности и в финансовом секторе, сообщило "Синьхуа". Между тем президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будут куда жестче, чем предполагается сейчас.

В воскресенье вступили в силу пошлины на импорт китайских товаров в США на общую сумму порядка $112 млрд в год и ответные пошлины на ввоз американских товаров в Китай, включая нефть. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления переговоров, запланированных на сентябрь.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве ддорожали на 0,48% - до $58,54 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,67% - до $54,3 за баррель.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти накануне стали слабые статданные из США. Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, которые являются границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.