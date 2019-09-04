Единственный аэропорт Карелии закроется на месяц в октябре

Там отремонтируют взлетно-посадочную полосу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Петрозаводск" закроется с 1 октября до 6 ноября на ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщила администрация Карелии. Работы проведет Минобороны, сначала они были запланированы на август, что грозило сорвать сезон отпусков, но с военными удалось договориться о переносе ремонта на осень.

На ВПП заменят часть железобетонных плит.

На время ремонта авиасообщение по маршруту Петрозаводск-Кижи будет выполняться по расписанию.

"Петрозаводск" - единственный аэропорт Карелии, обслуживающий как внутренние, так и международные воздушные линии. Аэродром расположен в 17 км от столицы республики, возле поселка Бесовец. Он является аэропортом совместного базирования: помимо гражданского сектора, откуда выполняются регулярные пассажирские рейсы вЧереповец, Архангельск, Москву, Сочи, Симферополь и Анапу, есть сектор, где дислоцируются силы ВВС России.