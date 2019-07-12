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Ремонт в единственном аэропорту Карелии создал угрозу срыва сезона отпусков

Власти республики попросят Минобороны отложить эти работы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Карелии заявили, что ремонт взлетно-посадочной полосы единственного в регионе аэропорта может сорвать в августе сезон отпусков. Вице-премьер региона Дмитрий Родионов пообещал депутатам карельского заксобрания, что глава региона попросит министра обороны Сергея Шойгу отложить ремонт.

Военно-гражданский аэропорт "Петрозаводск" принимает и внутренние, и международные рейсы. Он находится в 17 километрах от Петрозаводска, рядом с поселком Бесовец.

На заседании заксобрании республики 12 июля депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко напомнила, что Минобороны запланировало провести ремонт ВПП с 1 по 31 августа. Это приведет к полной остановке авиасообщения с регионом. О намеченном ремонте министерство с марта не раз уведомляло правительство Карелии, отметила она.

По данным Пивненко, на август уже проданы 8 тысяч билетов на рейсы в Карелию и из региона. Она призвала власти региона вмешаться, чтобы тысячи людей не остались без отпуска, а работающая в регионе авиакомпания - без работы.

Петрозаводск Карелия Минобороны Сергей Шойгу Валентина Пивненко

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