Жительница Ульяновска получила 8,5 лет колонии за убийство "целительницы"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновске отправил местную жительницу в колонию на 8,5 лет за убийство псевдоцелительницы, которая три года брала с нее деньги, но так и не помогла с решением проблем, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По ее данным, 5 мая в квартире было обнаружено тело убитой женщины, которая "занималась так называемым целительством". Прокуратура отмечает, что вечером у нее произошел конфликт с "клиенткой", которая ударила ее ножом в шею и забрала ценности с деньгами.

Областное управление СКР отмечает, что три года лжегадалка обещала местной жительнице решить ее семейные проблемы, но это так и не произошло. Женщина потребовала вернуть ей деньги, но получила отказ.

В прокуратуре Ульяновской области "Интерфаксу" уточнили, что обвиняемая просила целительницу вылечить ее мужа.