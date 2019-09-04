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Глава Минприроды заявил о прогрессе в борьбе РФ и Китая с "черными лесорубами"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что Москва и Пекин значительно продвинулись в решении проблемы незаконной вырубки лесов.

"Более года мы ведем переговоры со своими китайскими коллегами, значительно продвинулись в этом направлении. Нас услышали и правоохранительные органы, и мои коллеги, там три министра занимаются нашим направлением",- заявил Кобылкин в интервью телеканалу НТВ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министр добавил, что Китай заинтересован в том, чтобы поставки древесины из России происходили в соответствии с нормами закона. "Предотвратить (незаконные вырубки - ИФ) только на территории России невозможно. Мы должны работать с двух сторон", - подчеркнул Кобылкин.

15 августа глава Минприроды заявил газете "Ведомости", что если Китай не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки леса, то России придется полностью запретить экспорт древесины в КНР. "Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", - говорил тогда Кобылкин.

"Я попросил их (китайские - ИФ) правоохранительные органы подключиться. Потому что мне очень не нравится, что мы одни работаем с их "товарищами" здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы", - сказал министр.

Дмитрий Кобылкин Минприроды

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