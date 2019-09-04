СК возбудил дело о доведении до самоубийства осужденного, который пожаловался на избиения

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комитет против пыток сообщил о возбуждении во вторник дела в связи с доведением до самоубийства осужденного Александра Белоусова, отбывавшего наказание в оренбургской колонии.

В постановлении о возбуждении дела, которое приводит комитет, говорится, что "неустановленные следствием лица... действуя умышленно, незаконно, с целью доведения до самоубийства, систематически унижая честь и достоинство осужденного... путем жестокого обращения с ним, высказываний в его адрес угроз, склоняя на систематической основе к совершению неоднократных актов членовредительства, попыток самоубийства, довели до самоубийства Белоусова А.С."

В комитете добавили, что 5 августа им позвонил мужчина, представившийся Александром Белоусовым, заключенным колонии №4 в Оренбургской области. По его словам, сотрудники колонии систематически избивают и унижают его и других осужденных, например, "окунают головой в отхожее место". "Я... решил покончить жизнь самоубийством, потому что у меня нет терпения больше все это терпеть, такой произвол", - сказал Белоусов.

На следующий день юрист Комитета против пыток направил полученную от звонившего информацию в прокуратуру, которая следит за исполнением законов в исправительных учреждениях.

Однако 12 августа правозащитникам сообщили, что Белоусов покончил с собой. Его родители попросили комитет о юридической помощи и проведении общественного расследования. После этого правозащитники обратились в СКР.