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ФСИН проверит информацию об избиении заключенного в колонии под Пермью

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление ФСИН по Пермскому краю и центральный аппарат ФСИН проверяют информацию об избиении заключенного в колонии в Соликамске.

Проверка связана с появлением 24 сентября в интернете видеозаписи, на которой заключенные колонии номер 9 в Пермском крае осужденные избивают другого осужденного, сообщается на сайте регионального УФСИН. Материалы проверки направят в краевое управление СКР для принятия процессуального решения.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в соцсети сообщил, что попавший на видео инцидент произошел 21 сентября. Он опубликовал видеозапись, на которой запечатлено как предположительно двое заключенных избивают, оскорбляют и пытаются надругаться над другим осужденным. По его информации, осужденного избили и надругались над ним "по указанию оперативников".

"Данное видео, рискуя жизнью, смог вынести предположительно добросовестный сотрудник ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю, который анонимно переслал его нам 24 сентября", - отмечает правозащитник.

По его данным, известно как минимум о пяти фактах насильственных действий сексуального характера в отношении как минимум пяти заключенных за сентябрь этого года.

ФСИН Пермский край Соликамск

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