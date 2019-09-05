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Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной трассы "Меридиан"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной автотрассы "Меридиан" на правах старшего кредитора, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

"Этот проект пока находится еще в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора", - сказал Попов.

Он добавил, что Сбербанк - "активный участник инфраструктурных проектов, старается принимать активное участие в их структурировании и дальнейшем финансировании, например, в рамках ЦКАД".

Проект скоростной дороги "Меридиан" ранее предлагало ЗАО "Русская холдинговая компания". Эта трасса должна соединить Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию и страны Евросоюза. Для реализации этого проекта понадобится почти $8 млрд частных инвестиций, при этом инициаторы проекта заявляли, что привлекать государственные средства не планируют. По данным "Ведомостей", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект "Меридиан" как федеральный маршрут Европа - Западный Китай.

Сбербанк ВЭФ-2019

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