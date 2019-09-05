Инвестиции японских компаний в "Арктик СПГ-2" составили $5 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции компаний из Японии в проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" составляют $5 млрд, заявил глава японского МИД Таро Коно.

"Что касается инвестиций из Японии в Россию, в том числе и в "Сахалин-1", "Сахалин-2" в объеме $15 млрд, они идут через третьи страны, поэтому в российской статистике они не отражаются в качестве инвестиций из Японии в Россию. Но все инвестиции, такие как инвестиции в объеме $5 млрд для проекта "Арктик СПГ-2", инвестиции в объеме $4,6 млрд, связанные с компанией Japan Tobacco, они все идут через третьи страны", - сообщил Коно.

"Инвестиции, связанные с такими крупномасштабными проектами, как "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2" или связанные с компанией JT, идут через третьи страны. Именно по этой причине в российской статистике они не отражаются в качестве прямых инвестиций, и именно по этой причине вы не считаете, что это инвестиции из Японии в Россию. Об этом я уже неоднократно упоминал", - сказал глава японского МИД.

Консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC летом купил у "НОВАТЭКа" 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Участие в проекте также предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 млн тонн в год с "Арктик СПГ-2" на долгосрочной основе.

Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. На конец 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО "Арктик СПГ-2" владеет лицензией на экспорт СПГ.