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Контракты на строительство 4 газовозов для "Арктик СПГ 2" подпишут в декабре

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Контракты на строительство четырех газовозов для "Арктик СПГ 2" будут подписаны до 20 декабря, еще на 10 судов - в начале следующего года, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

"Существует дорожная карта, согласованная всеми заинтересованными сторонами, которая предполагает завершение согласования судостроительных контрактов на четыре газовоза до 20 декабря", - сказал "Интерфаксу" собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда будут заключены контракты на строительство газовозов.

По его словам, срок подготовки судостроительных контрактов на оставшиеся суда, включая опциональные - I квартал 2020 года.

Как сообщалось, ПАО "Совкомфлот", группа ВЭБ и ССК "Звезда" в ноябре подписали пакет соглашений, предусматривающих финансирование строительства пилотного танкера-газовоза на верфи "Звезда" с целью дальнейшей передачи его в тайм-чартер ПАО "НОВАТЭК" для проекта "Арктик СПГ 2".

Всего набсоветом ВЭБа одобрено финансирование 15 таких судов. Их поставка будет синхронизирована с началом работы "Арктик СПГ 2". Глава ВЭБа Игорь Шувалов ранее говорил, что приблизительная стоимость каждого судна составляет около $330 млн.

До конца года планируется подписать контракты на строительство еще четырех газовозовоз для проекта "Арктик СПГ-2", говорил первый заместитель главы "Совкомфлота" Евгений Амбросов в сентябре. По его словам, суда будут строиться по той же спецификации, по которой будет строиться пилотное судно. Спецификация следующих 10 газовозов может быть изменена в сторону усиления ледопроходимости.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

Арктик СПГ 2

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