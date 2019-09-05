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Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре приблизился к 8 метрам

Пик паводка прогнозируется к 8-9 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, пик паводка ожидается в городе к 8 сентября, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"По данным на вечер 4 сентября в зоне паводка находятся 106 жилых домов и 308 приусадебных участков. Грунтовыми водами подтоплены подвалы 168 подвалов в многоквартирных домах", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, гидрологи прогнозируют пик паводка в Комсомольске-на-Амуре к 8-9 сентября.

"В настоящий момент гребень паводка находится у села Троицкого. К нам придет через 3-4 дня", - отметил собеседник агентства.

В городе продолжается круглосуточная работа по отсыпке и возведению защитных сооружений вокруг жилых микрорайонов.

Как сообщалось, во время масштабного наводнения 2013 года уровень воды в середине сентября превышал 900 см. Тогда в зону затопления попали 1 тысяча 287 частных и 75 многоквартирных домов. 641 дом признали не подлежащим восстановлению.

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