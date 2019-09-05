Поиск

Участники проекта "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестрешение

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.

"Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центрами роста мировой экономики, через Дальний Восток", - заявил он.

Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая - всего 19,8 млн т/г. Инвестиции в проект оцениваются в $20-21 млрд. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

"НОВАТЭК" уже нашел инвесторов на 40% "Арктик СПГ-2" - Total, китайские CNPC и CNOOC и Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) - каждая компания по 10%. "НОВАТЭК" не исключает снижения своей доли еще на 9,9% в расчете на работу с конечными потребителями.

Договор о покупке доли в проекте японским консорциумом был подписан два месяца назад - 29 июня в Осаке на полях саммита G20.

"Сегодня мы объявим окончательное инвестиционное решение. С момента подписания контракта 29 июня, за очень короткий период, всего два месяца, нам удалось принять окончательное инвестиционное решение", - сказал, выступая на ВЭФ, председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима. Он отметил позитивный опыт "НОВАТЭКа" в реализации "Ямал СПГ" и назвал "Арктик СПГ 2" "высококонкурентным проектом".

Начало производства СПГ запланировано на 2023 год, отметил Иидзима. По его словам, проект "Арктик СПГ-2" "сможет внести свой вклад в стабильное снабжение рынка энергоресурсами" в условиях прогнозируемого роста потребления в Китае и Индии и возможного появления дисбаланса спроса и предложения к середине 20-х годов.

ВЭФ-2019 Япония Россия

Новости

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Власти Сочи выделили квартиру онкобольному "олимпийскому переселенцу"

Лавров выступил за продолжение действия СНВ-3 между РФ и США

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');