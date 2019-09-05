Участники проекта "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестрешение

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.

"Энергетические ресурсы российской Арктики будут доставляться в азиатские страны, являющиеся центрами роста мировой экономики, через Дальний Восток", - заявил он.

Проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая - всего 19,8 млн т/г. Инвестиции в проект оцениваются в $20-21 млрд. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

"НОВАТЭК" уже нашел инвесторов на 40% "Арктик СПГ-2" - Total, китайские CNPC и CNOOC и Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) - каждая компания по 10%. "НОВАТЭК" не исключает снижения своей доли еще на 9,9% в расчете на работу с конечными потребителями.

Договор о покупке доли в проекте японским консорциумом был подписан два месяца назад - 29 июня в Осаке на полях саммита G20.

"Сегодня мы объявим окончательное инвестиционное решение. С момента подписания контракта 29 июня, за очень короткий период, всего два месяца, нам удалось принять окончательное инвестиционное решение", - сказал, выступая на ВЭФ, председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима. Он отметил позитивный опыт "НОВАТЭКа" в реализации "Ямал СПГ" и назвал "Арктик СПГ 2" "высококонкурентным проектом".

Начало производства СПГ запланировано на 2023 год, отметил Иидзима. По его словам, проект "Арктик СПГ-2" "сможет внести свой вклад в стабильное снабжение рынка энергоресурсами" в условиях прогнозируемого роста потребления в Китае и Индии и возможного появления дисбаланса спроса и предложения к середине 20-х годов.