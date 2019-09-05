Чиновники задумались о единой госсистеме учета интернет-аудитории

Она поможет государству выявлять самые влиятельные ресурсы и узнавать, чем интересуются граждане

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Чиновники Кремля и профильных ведомств начали обсуждать возможность создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в разных госструктурах и медиакомпаниях.

Сейчас для оценки аудитории баннеров и роликов в интернете рекламодатели берут данные площадок, на которых размещают этот контент, или данные интернет-счетчиков, прежде всего "Яндекса" и Google. Интернет-площадки неохотно предоставляют данные о пользователях, рекламодатели получают разрозненные данные, чиновников это не устраивает.

Универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима рекламодателям и производителям контента, а также для развития индустрии, заявил изданию замминистра связи Алексей Волин. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что рекламодателям неудобно иметь дело с разрозненными данными отдельных площадок, тем более, что это "непроверяемые, толком не аудируемые данные", приходится верить площадкам на слово. Он также указал, что данные по интернет-аудитории мало коррелируются с данными по телезрителям, а это мешает развитию медиаиндустрии.

Источники "Ведомостей" назвали три задачи, которые сможет помочь решить такая госсистема учета. Сбор этих данных может помочь государству понять, какой контент смотрят граждане и какие интернет-ресурсы наиболее влиятельны. По словам двух источников, администрация президента пыталась собрать данные по онлайн-просмотрам "прямой линии" Владимира Путина в июне 2019 года, но адекватных результатов не получила. Источник в администрации назвал историю с прямой линией "мифом", но подтвердил важность сбора данных по интернет-пользователям.

Также система может помочь оценить показы российского видеоконтента - сериалов и программ российских телеканалов, сказали несколько собеседников газеты. По их словам, параллельно с обсуждением системы госучета Минкультуры разрабатывает систему учета онлайн-показов отечественных фильмов и, возможно, сериалов, а в Госдуму внесет проект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов. Комментируя этот аспект, Волин высказал мнение, что единый счетчик не должен ограничиваться видео, его следует устанавливать на любой сайт, который зарабатывает на рекламе или продаже контента.

Третья возможная задача - отслеживание показов рекламы для точного налогообложения, в этих данных заинтересована Федеральная налоговая служба, говорят собеседники издания.

Пока обсуждается только концепция системы интернет учета и предлагаются очень разные идеи о том, какие данные собирать и как это делать, говорят источники газеты. Для примера они приводят госсистему учета кинобилетов (ЕАИС), в которую кинотеатры обязаны передавать данные по каждому киносеансу, а также систему измерения телевизионной аудитории компании Mediascope (с 2016 года контролируется ВЦИОМом), которой пользуются все телеканалы.

Все источники "Ведомостей" уверены, что созданием такой системы займется также Mediascope.

Они также признают возможные технические и организационные сложности при внедрении этой системы. По их словам, неясно, как будет можно убедить интернет-компании, в том числе иностранные, установить себе такой счетчик или договориться, чтобы они сами предоставляли данные.