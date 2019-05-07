Роскомнадзор напомнил мессенджерам, что они все должны идентифицировать пользователей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правила идентификации пользователей по номеру телефона при регистрации в мессенджерах распространяются на все компании, которые предоставляют услуги по мгновенному обмену сообщениями, вне зависимости от того, содержатся ли сведения о них в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Если какая-то организация не внесена в реестр (организаторов распространения информации (ОРИ) - ИФ), то это не значит, что закон на нее не распространяется. Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), то вы автоматически должны исполнять требования закона", - сказал Ампелонский, отвечая на вопрос, распространяются ли нормы об идентификации пользователей только на мессенджеры, внесенные в Реестр организаторов распространения информации.

По его словам, включение в реестр - это отдельная обязанность, которая возникает по запросу правоохранительных органов об организаторах распространения информации. "Когда правоохранительным органам нужно узнать, исполняет ли организация закон, или вступить с ней в юридически значимую коммуникацию, они направляют запрос в Роскомнадзор. Мы связываемся с ОРИ, запрашиваем у него контактные данные, и эти контактные данные вносятся в реестр для того, чтобы у правоохранителей была возможность по этим контактным данным адресно направлять свои запросы", - пояснил Ампелонский.

"Вне зависимости от того, включены вы в реестр ОРИ или не включены в него, вы обязаны соблюдать требования, которые на вас накладывает закон", - заключил он.

На данный момент в реестре ОРИ значатся только мессенджеры Telegram, китайский WeChat, Mail.ru Агент и мессенджер "Сбербанк-онлайн". По данным исследовательской компании Mediascope на февраль 2019 года, самыми популярными мессенджерами в России являются WhatsApp (31,6 млн человек в месяц), Viber (21,1 млн чел), Telegram (10,9 млн чел), Skype (5,2 млн чел).

Постановление правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров вступило в силу 5 мая. Оно принято в связи с изменениями закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которым организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан передавать электронные сообщения только идентифицированных пользователей.