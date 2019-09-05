Путин объявил о запуске ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых.

"Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами - руководителями регионов - обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на пять лет", - добавил президент. По его словам, нужно будет внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее. Программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар".

Источниками финансирования могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.

"Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже чем в среднем по стране - в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что распространять такую ипотечную программу во всех российских регионах не планируется. "Сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, да и это потеряет смысл. Цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.