Пять жительниц Сургута начали голодовку из-за проблем с ипотекой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU -Жительницы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) объявили голодовку и ведут ее трансляцию в интернете.

В ролике, размещенном на одном из видеохостингов, женщины пояснили, что начинают бессрочную голодовку, потому что их исключили из окружной жилищной программы "Молодая семья" в связи с достижением ими возрастного порога - 36 лет.

Участницы голодовки рассказывают, что несколько лет назад вступили в программу, взяли жилье в ипотеку и рассчитывали погасить часть долга за счет субсидии из программы. Но в итоге финансовую поддержку им так и не оказали, а теперь их исключили из программы.

В пресс-службе администрации Сургута "Интерфаксу" сообщили, что в голодовке принимает участие пять женщин. Там добавили, что голодающих посетил и.о.главы Сургута Алексей Жердев. Он распорядился оказать всю необходимую медицинскую, социальную и юридическую помощь. Женщинам вызвали врача, кроме того, решается вопрос о размещении детей участниц акции протеста в соцучреждениях, отметили в пресс-службе.

Кроме того, юристы окажут участницам голодовки помощь по официальному оформлению их требований. "Их требования не относятся к компетенции администрации города Сургута, это уровень окружной власти. Но так как участвуют (в голодовке - ИФ) жители нашего города, мы предприняли все меры, чтобы обеспечить им безопасность и минимизировать вред здоровью", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает в четверг, 5 сентября, департамент общественных и внешних связей Югры, установление предельного возрастного порога в жилищной программе для молодых семей регулирует федеральное законодательство и правительство округа в пределах своих полномочий оказывает поддержку семьям, лишившихся статуса "молодая семья" по возрасту.

Так, в 2019 году более 950 семей из числа многодетных, имеющих детей-инвалидов и потерявших кормильцев получили жилищные субсидии на сумму 405 млн рублей. Из них выплату получили 370 семей, чьи члены достигли предельного возраста.

Проблему исключения семей из жилищных программ губернатор Югры Наталья Комарова обсудила накануне в ходе встречи с членами Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ). В итоге члены совета предложили главе региона объединить усилия и вынести вопрос об изменении федерального законодательства в этой части.