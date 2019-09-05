Летающим на Дальний Восток авиакомпаниям обеспечат приоритет на доходных маршрутах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Летающие на Дальний Восток авиакомпании должны иметь приоритет при распределении допусков к доходным маршрутам, заявил на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.

Он поручил Минтрансу подумать над тем, как закрепить это правило нормативно.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы для авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам", - сказал президент.

"Мы вчера говорили об этом с министром транспорта, надеюсь, он и сегодня меня услышит - такая система на практике уже работает. Надо был это закрепить. Понимаю, это не очень рыночная мера, но для этого региона это обосновано. Нужно подумать, как закрепить это нормативно", - сказал Путин.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний. Общий объем выделенных им субсидий - 2,9 млрд рублей.

Основную долю авиарейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в настоящее время выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя "Россия". Обе летают по так называемым "плоским", то есть не меняющимся в течение года тарифам. Тариф туда-обратно у "Аэрофлота" - 25 тысяч рублей, у "России" - 22 тысячи рублей. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Кроме того, "Аэрофлот" и еще несколько авиакомпаний участвуют в госпрограммах субсидирования полетов в направлении и внутри ДФО. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Как правило, выделяемых из бюджета денег не хватает: льготные билеты быстро распродаются, в связи с чем перевозчики обращаются за дополнительными субсидиями.