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Путин предложил удвоить выплаты врачам и учителям в дальневосточной глубинке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал увеличить вдвое выплаты молодым специалистам, которые едут работать в небольшие населенные пункты Дальнего Востока по программам "Сельский учитель" и "Земский доктор". Он заявил это на ВЭФ-2019.

Президент напомнил, что из 1834 населенных пунктов региона в 1614 живет 5000 и менее человек, а расстояния между поселками и городами могут составлять сотни километров. В связи с этим он предложил адаптировать общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям Дальнего Востока и "эксклюзивно" для этого региона увеличить выплаты.

Также Путин выступил в поддержку запуска в регионе льготной ипотеке под 2% годовых и призвал повысить объемы строительства жилья. "Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет", - добавил президент. Программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар", а источниками ее финансирования могут стать деньги госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.

Еще президент поручил Минтрансу закрепить за авиакомпаниями, которые летают на Дальний Восток, приоритетное право на допуски к доходным маршрутам, чтобы их билеты по дальневосточным направлениям оставались доступными для населения.

Владимир Путин Дальний Восток Минтранс

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