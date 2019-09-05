Путина обеспокоили планы США разместить РСМД в Японии и Южной Корее

Между тем японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах РСМД

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерение США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии и Южной Корее вызывает беспокойство и озабоченность.

"То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их (РСМД - ИФ) в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он отметил, что данная тема "была предметом разговоров и с премьер-министром (Японии) неоднократно - и до производства американцами ракет подобного рода".

"Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал президент.

По его словам, "скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке".

Путин напомнил, что в этом регионе находятся "две очень крупные наши военные базы - надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке".

"Это серьезное дело и, безусловно, мы не можем не обратить на это внимание, и это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что Москва пока не знает о реакции японских и корейских партнеров на этот счет. По словам Путина, эта тема сегодня не обсуждалась в его разговоре с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Между тем Абэ заявил, что США не предлагали Токио разместить на Японских островах РСМД.

"Что касается размещения американских ракетных систем на территории Японии, то такого предложения от США не поступало. А то, что сейчас размещено в Японии, принадлежит Японии", - сказал Абэ на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он добавил, что запускать с помощью современных систем американские ракеты типа "Томагавк" невозможно.

"Из этой системы (с помощью японских ракетных систем - ИФ) запускать "Томагавк" - это даже технически невозможно, об этом четко хочу сказать", - подчеркнул Абэ.