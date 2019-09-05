Абэ подарил Путину гравюру XIX века во время встречи на ВЭФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг, 5 сентября, вручил президенту РФ Владимиру Путину гравюру с изображением порта города Ниигата. Об этом сообщили в японском МИД.

Как рассказал журналистам представитель министерства, эта гравюра по дереву была выполнена художником в 1859 году. "По словам японских экспертов, один из кораблей, изображенных на ней - клипер российского Военно-морского флота "Джигит", - заявил сотрудники МИД.

Кроме того, Путин и Абэ обменялись регбийными формами - российский президент получил бело-красную экипировку с именем "Владимир" на спине.

Лидеры двух стран встретились 5 сентября в рамках V Восточного экономического Форума (ВЭФ) во Владивостоке. Стороны обсудили состояние отношений двух стран, обменялись мнениями по проблеме заключения мирного договора, наметили дальнейшие шаги по развитию двусторонних связей.