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Абэ подарил Путину гравюру XIX века во время встречи на ВЭФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг, 5 сентября, вручил президенту РФ Владимиру Путину гравюру с изображением порта города Ниигата. Об этом сообщили в японском МИД.

Как рассказал журналистам представитель министерства, эта гравюра по дереву была выполнена художником в 1859 году. "По словам японских экспертов, один из кораблей, изображенных на ней - клипер российского Военно-морского флота "Джигит", - заявил сотрудники МИД.

Кроме того, Путин и Абэ обменялись регбийными формами - российский президент получил бело-красную экипировку с именем "Владимир" на спине.

Лидеры двух стран встретились 5 сентября в рамках V Восточного экономического Форума (ВЭФ) во Владивостоке. Стороны обсудили состояние отношений двух стран, обменялись мнениями по проблеме заключения мирного договора, наметили дальнейшие шаги по развитию двусторонних связей.

Владимир Путин Синдзо Абэ Япония

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