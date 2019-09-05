Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Поиски одного пассажира прогулочного катера, который в четверг, 5 сентября, затонул в районе Судака на юге Крыма, продолжатся в пятницу. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Результатов нет. Завтра с 7:00 по Москве поиски продолжатся от Судака по течению", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, семиметровый прогулочный катер "Камелот" затонул в 200 м от берега около мыса Меганом у Судака. По уточненной информации, один пассажир пропал, 12 человек удалось спасти, помощь врачей никому из них не понадобилась. Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности пассажиров. По предварительным данным, катер опрокинулся из-за штормовых волн.

По данным источника "Интерфакса", судовладельцем является житель Судака, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Он также владеет так называемой "пиратской шхуной" "Виктория", на которую катерами возят туристов.

В Крыму на 5 сентября было объявлено штормовое предупреждение: МЧС сообщало о возможных ливнях с грозой и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.