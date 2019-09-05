Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прогулочный катер "Камелот" затонул в районе Судака на юге Крыма, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Крыма.

"На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, из них 13 человек было спасено (. . .) Ведутся поиски одного из пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, катер находился на расстоянии около 200 метров от берега. Сообщение о ЧП поступило около 13:40 по московскому времени.

Директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко заявил "Интерфаксу", что "скорую помощь" для спасенных не вызывали. "Насколько я знаю, помощь не понадобилась. Нас не привлекали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства здравоохранения Крыма также пока не располагают информацией о том, что кому-то понадобилась медицинская помощь после инцидента.