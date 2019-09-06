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Путин заявил об огромных перспективах Mail.ru и других IT-компаний из РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Технологическая компания Mail.ru Group и другие лидеры российской IT-отрасли имеют большие перспективы, но их развитие проходит в условиях жесткой международной конкуренции, заявил президент Россиии Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 в ходе встречи с представителями дальневосточной общественности.

Восточный экономический форум - 2019

"Перед такими компаниями, как та, которую вы назвали - Mail.ru, другими нашими ведущими компаниями в этом секторе, огромные перспективы и огромные задачи. Но и большие трудности, связанные с конкуренцией. Не только с европейцами, но и с китайскими платформами", - заявил Путин.

Таким образом он прокомментировал выступление бывшего сотрудника Mail.ru, ныне возглавляющего один из стартапов. "Mail.ru, кстати говоря, развивается, вы знаете. Я надеюсь, что она будет вписываться в общие тренды развития отрасли. То есть не надеюсь, а точно совершенно будет", - сказал президент РФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) - 2019 проходит 4–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Владимир Путин ВЭФ Mail.ru Group

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