Квартальная прибыль Mail.ru Group выросла на 37,3%

Выручка входящего в группу сервиса Delivery Club впервые превысила миллиард рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Mail.ru Group в III квартале 2019 года выросла на 37,3% в годовом измерении, до 3,9 млрд рублей, выручка - на 25,1%, до 21,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA увеличился на 33% - до 7,2 млрд рублей.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали рост выручки компании до 20,8 млрд рублей, а EBITDA - до 6,95 млрд рублей.

Квартальная выручка входящей в группу соцсети "ВКонтакте" в III квартале выросла на 24,7%, до 5,5 млрд рублей.

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club за тот же период выросла на 191,1%, до 1,24 млрд рублей. Показатель впервые превысил 1 млрд рублей.

Группа в октябре взяла в Сбербанке кредит на 6,5 млрд рублей со ставкой 7,5% годовых, говорится в отчетности. Raiffeisenbank выпустил в пользу компании банковскую гарантию на сумму $82 млн. Средства привлечены для финансирования сделки по созданию СП в области электронной коммерции AliExpress Russia - учредителями которого являются Alibaba, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и РФПИ. В нем Mail.ru Group получила 15% в обмен на бизнес Pandao и $182 млн инвестиций: $100 млн предоставлены на момент закрытия сделки за счет заемных средств, еще $82 млн будут переведены в течение 12 месяцев после закрытия сделки, сообщала раньше интернет-компания.

Сейчас доли в AliExpress Russia распределяются следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%. После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "Мегафона".

Этим совместным предприятием будут управлять два генеральных содиректора - глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.