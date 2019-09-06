Путин допустил внедрение поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обещал подумать над подпрограммой особой поддержки для россиян-переселенцев в РФ из дальнего зарубежья на время адаптации в стране.

В ходе встречи на полях ВЭФ-2019 с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока старообрядка Агриппина Ануфриев-Егорофф, переехавшая из Бразилии в Амурскую область, попросила Путина помочь в процессе адаптации. По ее словам, вслед за ней в Россию планируют переехать "около пятидесяти старообрядческих семей из Южной Америки".

"Меня попросили обозначить, если возможно, долгосрочное кредитование по процентам, к которым мы там привыкли - до 2%, если возможно, лет на 20, и чтобы первый платеж был рассрочкой лет на пять, чтобы, например, нам к климату привыкнуть, обустроиться, завести технику", - заявила Ануфриев-Егорофф.

В ответ Путин напомнил, что в России уже есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию, и предложил подумать над подпрограммой для переселенцев из стран дальнего зарубежья, "чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию". Президент согласился, что таким людям "нужно особое время на адаптацию, особые формы поддержки".

"Мы подумаем над этим. Я думаю, что это возможно, тем более, что для государства это не будет слишком обременительным, имея в виду, что это не массовый поток в сотни тысяч людей", - добавил он.

Путин также отметил случаи, когда переселенцы из числа старообрядцев сталкивались с проблемами и несправедливостью в России, и заверил, что постарается это устранить.