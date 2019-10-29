Восемь глав общин старообрядцев из Бразилии и США получили гражданство РФ
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Указом президента РФ восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).
"Решение о вступлении в гражданство и переезде было принято по результатам ознакомительной поездки старообрядцев на Дальний Восток, в Республику Бурятия и Республику Карелия осенью 2018 года, в ходе которой главы общин смогли увидеть условия жизни и ведения сельского хозяйства в разных российских регионах, пообщаться с местными фермерами, задать вопросы представителям региональной власти", - говорится в сообщении.
Старообрядцы планируют переехать в Приморье по госпрограмме по добровольному переселению в Россию.
По данным агентства, количество участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 30%, почти до 3 тысяч человек.
В данной госпрограмме участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки. Дальневосточные регионы являются территорией приоритетного заселения, там предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Подъемные для участников составляют 240 тысяч рублей, а на каждого члена его семьи - по 120 тысяч рублей.
Поддержка переселенцев в Россию реализуется по поручению президента Владимира Путина. Глава государства по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября во Владивостоке, поручил правительству РФ предусмотреть в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности.