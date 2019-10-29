Поиск

Восемь глав общин старообрядцев из Бразилии и США получили гражданство РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Указом президента РФ восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

"Решение о вступлении в гражданство и переезде было принято по результатам ознакомительной поездки старообрядцев на Дальний Восток, в Республику Бурятия и Республику Карелия осенью 2018 года, в ходе которой главы общин смогли увидеть условия жизни и ведения сельского хозяйства в разных российских регионах, пообщаться с местными фермерами, задать вопросы представителям региональной власти", - говорится в сообщении.

Старообрядцы планируют переехать в Приморье по госпрограмме по добровольному переселению в Россию.

По данным агентства, количество участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 30%, почти до 3 тысяч человек.

В данной госпрограмме участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки. Дальневосточные регионы являются территорией приоритетного заселения, там предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Подъемные для участников составляют 240 тысяч рублей, а на каждого члена его семьи - по 120 тысяч рублей.

Поддержка переселенцев в Россию реализуется по поручению президента Владимира Путина. Глава государства по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября во Владивостоке, поручил правительству РФ предусмотреть в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности.

Россия Бразилия США Приморье

Новости по теме

Новости

Вода ушла со всех подтопленных территорий в Хабаровском крае

Что произошло за день: понедельник, 28 октября

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Зампред ВС РФ отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Исторический музей отменил "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Обыски прошли в концертном зале "Фестивальный" в Сочи

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');