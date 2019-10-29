Восемь глав общин старообрядцев из Бразилии и США получили гражданство РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Указом президента РФ восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство Российской Федерации, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

"Решение о вступлении в гражданство и переезде было принято по результатам ознакомительной поездки старообрядцев на Дальний Восток, в Республику Бурятия и Республику Карелия осенью 2018 года, в ходе которой главы общин смогли увидеть условия жизни и ведения сельского хозяйства в разных российских регионах, пообщаться с местными фермерами, задать вопросы представителям региональной власти", - говорится в сообщении.

Старообрядцы планируют переехать в Приморье по госпрограмме по добровольному переселению в Россию.

По данным агентства, количество участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию за первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 30%, почти до 3 тысяч человек.

В данной госпрограмме участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки. Дальневосточные регионы являются территорией приоритетного заселения, там предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Подъемные для участников составляют 240 тысяч рублей, а на каждого члена его семьи - по 120 тысяч рублей.