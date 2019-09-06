Кокорина и Мамаева выпустили условно-досрочно

Наказание возымело действие, они давно исправились, заявил замдиректора ФСИН Максименко

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева условно-досрочно. 8 мая они получили реальные сроки по делу о драках и хулиганстве в Москве.

Также по УДО вышел осужденный вместе с ними брат Кокорина Кирилл.

Алексеевский суд рассматривал ходатайства спортсменов об УДО на территории исправительной колонии №4, где они отбывают наказание. Комментируя решение суда, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сказал, что УДО они заслужили.

По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии. Благодаря им, по всей в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, "которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни", а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

"Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать" - считает Максименко.

Отбывать наказание спортсменов отправили в Белгородскую область. Нападающему "Зенита" Кокорину суд назначил полтора года общего режима, полузащитнику "Краснодара" Мамаеву - год и пять месяцев. Младший брат Кокорина Кирилл получил полтора года лишения свободы, приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.

Все четверо были задержаны в октябре 2018 года и с тех пор находились под стражей. По версии следствия, они стали участниками двух драк утром 8 октября в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Затем они участвовали в потасовке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Фигуранты признали вину частично. На УДО они подали в начале августа.

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