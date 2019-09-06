Поиск
Срочно 12:24
На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Обстрелявший детский сад петербуржец арестован на месяц

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга арестовал до 3 октября Сергея Макарцева. По версии следствия, он из окна своей квартиры не меньше двух раз выстрелил из пневматической винтовки по игровой площадке детского сада, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент со стрельбой произошел 4 сентября на Ириновском проспекте. В этот момент на площадке садика №27 находились дети и взрослые. Пуля попала в 43-летнего мужчину, он получил ушиб мягких тканей в области ребер, рассказывал информированный источник "Интерфакса".

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы пострадал 43-летний мужчина, находившийся на территории детского сада. Он получил ушиб мягких тканей в области ребер. Дети не пострадали. Сведения о пострадавшем взрослом подтвердили в пресс-службе судов.

Следствие считает, что Макарцев вел стрельбу, имея умысел на нарушение общественного порядка, и понимал, что на площадке есть дети. В момент стрельбы он был пьян, уточнили в пресс-службе.

Петербург Красногвардейский суд

Новости

Памфилова сказала, что у нее "все нормально" после нападения

В ЦИК заявили, что пережившая нападение с электрошокером Памфилова здорова

В ЦИК заявили, что пережившая нападение с электрошокером Памфилова здорова

На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Телеканалы сообщили о столкновении двух бомбардировщиков в Липецкой области

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Следствие попросило суд заочно арестовать основателя автодилера "Рольф"

Россия потратит 26 млн руб. на закупку иностранных лекарств для хронически больных детей

Россия потратит 26 млн руб. на закупку иностранных лекарств для хронически больных детей

Сбербанк подтвердил тенденцию к экономии на цветах к 1 сентября

Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан

Восточный экономический форум - 2019

Проблему "вольного приноса" золота вынесли на уровень Путина

Проблему "вольного приноса" золота вынесли на уровень Путина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');