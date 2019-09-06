Обстрелявший детский сад петербуржец арестован на месяц

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга арестовал до 3 октября Сергея Макарцева. По версии следствия, он из окна своей квартиры не меньше двух раз выстрелил из пневматической винтовки по игровой площадке детского сада, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент со стрельбой произошел 4 сентября на Ириновском проспекте. В этот момент на площадке садика №27 находились дети и взрослые. Пуля попала в 43-летнего мужчину, он получил ушиб мягких тканей в области ребер, рассказывал информированный источник "Интерфакса".

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате стрельбы пострадал 43-летний мужчина, находившийся на территории детского сада. Он получил ушиб мягких тканей в области ребер. Дети не пострадали. Сведения о пострадавшем взрослом подтвердили в пресс-службе судов.

Следствие считает, что Макарцев вел стрельбу, имея умысел на нарушение общественного порядка, и понимал, что на площадке есть дети. В момент стрельбы он был пьян, уточнили в пресс-службе.