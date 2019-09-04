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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в шестилетнюю девочку из-за шума во дворе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хабаровска, который выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке, сообщает СК РФ.

Инцидент произошел 3 сентября. По версии следствия, 52-летнему мужчине, проживающему на первом этаже жилого дома, не понравилось, что во дворе шумят дети. Он выстрелил в их сторону из пневматической винтовки и попал в шестилетнюю девочку.

Ребенку была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

Хабаровск

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