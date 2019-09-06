На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Главная версия следствия - попытка ограбления ее подмосковного дома, сказал источник "Интерфакса"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. По факту полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч.3 ст. 162), сообщила пресс-служба МВД.

Дом Памфиловой находится в городском округе Истра. Полиция получила жалобу о нападении в ночь на пятницу 6 сентября, около 1:30.

"Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова," - говорится в пресс-релизе.

С ее слов, мужчина в маске влез на террасу ее дома через окно. Он несколько раз ударил ее электрошокером и сбежал.

Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, сказал информированный источник "Интерфакса".

Расследованием занимается следователь из Истры, руководство МВД России взяло дело на контроль.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. В ряде регионов избираются губернаторы, парламенты, а также проходят муниципальные выборы.