В ЦИК заявили, что пережившая нападение с электрошокером Памфилова здорова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пережившая минувшей ночью нападение глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова здорова, в данный момент она принимает участие в международной конференции в столице. Об этом рассказали "Интерфаксу" в аппарате ЦИКа в пятницу.

Памфилова участвует в конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". Корреспондент "Интерфакса", присутствующий на этом мероприятии, сообщил, что глава ЦИК выглядит хорошо, "как обычно".

Ранее в МВД РФ сообщили, что 6 сентября около 01:30 в полицию поступила информация о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевшей является председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - рассказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на дом Памфиловой. Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, сказал информированный источник "Интерфакса".