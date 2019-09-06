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На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В отношении трех сотрудников исправительной колонии №27 в Красноярске возбудили уголовное дело об избиении заключенного, сообщила пресс-служба краевого главка СКР.

Скандалы в колониях

По версии следствия, 5 августа они повезли 40-летнего осужденного, приговоренного к принудительным работам, в краевое управление ГУФСИН на опрос, а затем повезли обратно. В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.

Дело на них завели по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК). Следователи выясняют обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей.

ФСИН Красноярск СКР

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