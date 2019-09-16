Сержант-контрактник в Приморье за избиение подчиненного приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы сержанта-контрактника, который избил подчиненного, сообщила в понедельник пресс-служба военного следственного управления СКР по Тихоокеанскому флоту.

Суд признал замкомандира взвода войсковой части 19137 Евгения Трещева виновным в превышении должностных полномочий, с применением насилия.

"Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года за невыполнение приказа Трещев в воинской части избил подчиненного военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.