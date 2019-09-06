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Россиян, пессимистично оценивших перспективы экономики РФ, оказалось вдвое больше оптимистов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - 39% россиян полагают, что положение дел в экономике РФ сейчас меняется в худшую сторону, противоположной точки зрения придерживаются 17% участников опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), результаты которого имеются в распоряжении "Интерфакса".

По данным исследования, 29% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране не меняется, а 15% затрудняются сказать, меняется ли ситуация.

Чуть менее половины россиян - 45% считают нынешнюю экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, 37% считают ее плохой и лишь 8% - хорошей.

Опрос был проведен 25 августа среди 1500 совершеннолетних респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Фонд Общественное мнение

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