Поиск

Во "Внуково" приехала колонна автобусов, в которых могут находиться украинцы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром "Внуково" в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Ранее сообщалось, что аналогичные автобусы покинули территорию СИЗО "Лефортово".

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

К борту подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

На данный момент существует договоренность об обмене заключенными по принципу "35 на 35".

Как сообщал информированный источник, Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых - украинский режиссер Олег Сенцов. Под вопросом остается передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство, сказал источник.

Украина Внуково

Новости по теме

Новости

Самолет спецотряда "Россия" сел в украинском Борисполе

Автобусы с россиянами для обмена прибыли в аэропорт Борисполя

Три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово", где содержатся украинцы

Три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово", где содержатся украинцы

Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Робот FEDOR выполнил программу испытаний

Робот FEDOR выполнил программу испытаний

Роскомнадзор предупредил о запрете на агитацию в "день тишины" и в день выборов

Японская авиакомпания начнет полеты из Токио во Владивосток весной 2020

Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Получившие права подростки смогут водить машину в сопровождении опытного водителя

Получившие права подростки смогут водить машину в сопровождении опытного водителя
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');