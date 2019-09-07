Во "Внуково" приехала колонна автобусов, в которых могут находиться украинцы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехали на аэродром "Внуково" в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Ранее сообщалось, что аналогичные автобусы покинули территорию СИЗО "Лефортово".

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

К борту подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

На данный момент существует договоренность об обмене заключенными по принципу "35 на 35".

Как сообщал информированный источник, Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых - украинский режиссер Олег Сенцов. Под вопросом остается передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство, сказал источник.