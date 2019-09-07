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Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО "Лефортово"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Позднее он рассказал, что Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержатся украинцы, для обмена с Украиной.

Обмен удерживаемыми лицами планируется провести по формуле "35 на 35".

Лефортово Украина Николай Полозов

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