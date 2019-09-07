Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Украина выдала РФ 35 человек, столько же мы выдали Украине", - заявила она.

Корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что украинский Ан-148 с гражданами Украины приземлился в субботу в Киеве. Между тем, согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту совершил посадку в аэропорту "Внуково".

Списки будут позже

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной. "Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков подтвердил, что в Россию, в частности вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

Конкретные шаги - лучший алгоритм действий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала максимально поддерживать настрой на решение проблем после состоявшегося в субботу обмена.

"Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - написала Захарова в фейсбуке.

Она отметила, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом". "Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - подчеркнула Захарова.

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