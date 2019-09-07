Поиск
Важно
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными
Кинорежиссер Олег Сенцов выходит из самолета в аэропорту "Борисполь", справа среди встречающих президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем...Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в "нормандском формате". "Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, "нормандском формате"... Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в "нормандском формате". И будем говорить о всех этих шагах. В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну. Я думаю, что это только первая глава", - сказал он.

Новость дополняется

Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Украина объявила список выданных ей заключенных

В СБУ назвали поездки Медведчука в Россию "его собственной PR-инициативой"

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Протестующие в Гонконге устроили акции в торговых центрах и на станциях

Детский омбудсмен привезет четырех российских детей из Сирии

Самолеты одновременно вылетели из "Внуково" и "Борисполя" для обмена заключенными

Иран задержал иностранный корабль в Ормузском проливе

Самолет спецотряда "Россия" сел в украинском Борисполе

Самолет спецотряда "Россия" сел в украинском Борисполе

Автобусы с россиянами для обмена прибыли в аэропорт Борисполя

Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств по СВПД

Во "Внуково" приехала колонна автобусов, в которых могут находиться украинцы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');