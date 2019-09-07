Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Кинорежиссер Олег Сенцов выходит из самолета в аэропорту "Борисполь", справа среди встречающих президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем...Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры в "нормандском формате". "Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, "нормандском формате"... Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в "нормандском формате". И будем говорить о всех этих шагах. В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну. Я думаю, что это только первая глава", - сказал он.

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