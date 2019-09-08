24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Массовые отключения электроэнергии произошли в Приморском крае утром в воскресенье из-за сильных дождей, которые принес в регион очередной циклон, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек.

В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.