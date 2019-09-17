В четырех районах Приморья до сих пор не выплатили компенсации после наводнения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты компенсаций пострадавшим от августовского наводнения пока не начались в четырех районах Приморья, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Как доложили главы муниципалитетов, пострадавших от наводнения, аварийные работы уже завершены, ведется восстановление инфраструктуры населенных пунктов, дорог. Однако не все районы до сих пор начали выплаты населению за причиненный ущерб. Так, деньги до сих пор не получили жители Хасанского, Пожарского, Пограничного и Надеждинского районов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные краевой комиссии по ЧС.

Как сообщалось, в последнюю неделю августа на Приморье обрушились ливни, уровень воды в реках вырос. Власти 29 августа ввели в крае режим ЧС. В зоне чрезвычайной ситуации оказались 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, где живут более 10 тыс. человек. Были повреждены дороги, мосты, нарушено энергоснабжение.