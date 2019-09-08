Метеорологи спрогнозировали сильные дожди на юге России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Неустойчивая погода с сильными дождями сохранится на юге европейской территории России, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской территории России - вот там неустойчивость, фронтальные разделы проходят. И вот там будут очень интенсивные дожди в Краснодарском крае, включая и горные и предгорные районы Черноморского побережья", - сказал собеседник агентства.

По его словам, там продолжают сохраняться интенсивные осадки с ветром до 20-23 м/с. Однако, в ближайшие дни метеорологи прогнозируют улучшение погоды.

Ка рассказал Вильфанд, постепенно в районе Большого Сочи ситуация улучшается, в Краснодарском крае тоже. Температура в Сочи +25 ... +27 градусов, температура воды +26. Но есть вероятность формирования смерчей, но над морем, без выхода на сушу, отметил он.

Также неблагоприятная погодная ситуация продолжает сохраняться на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке и на мысах до Приморского края ветер был до 35 м/с, это действительно ураган. Завтра такая погода ожидается на Сахалине и Камчатке.