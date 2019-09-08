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Лето задержится в Москве еще на неделю

По данным синоптиков, в столице ожидается +20...+25 градусов

Лето задержится в Москве еще на неделю
В Александровском саду
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Летняя погода без осадков задержится в Московском регионе и в большинстве регионов Центра европейкой части России еще на неделю, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве установилась погода, совершенно не интересная для метеорологов, потому что никакой сложности прогнозировать погоду нет, просто легко и непринуждённо. Стоит мощный антициклон... Сейчас погода для москвичей замечательная, лучше и трудно придумать. Это еще не "бабье лето", а просто лето, которое перешагнуло через свой временной интервал, через 1 сентября, и продолжается в ближайшие дни, по крайней мере, в течение рабочей недели", - рассказал он.

Вильфанд отметил, что на следующей неделе в Москве прогнозируется +20...+25 градусов, однако в середине недели станет более облачно.

"Но осадков практически не будет, потому что этот мощный антициклон хорошо выражен и у земли на синоптических картах, и на картах высотных, на среднем уровне атмосферы... Установился однородный режим погоды. Тут как-то все скучновато для метеорологов, не чувствуют они драйва", - добавил собеседник агентства.

Такой режим погоды, по словам метеоролога, сохранится для большинства регионов центра европейской части России - на востоке и западе. Кроме того, такая же погода установится в Черноземье и на северо-западе России.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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