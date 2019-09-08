Посольство РФ в Нидерландах опровергло сообщение просьбе об экстрадиции Цемаха

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов не обращались к посольству РФ по вопросу об экстрадиции Владимира Цемаха - фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", заявили в российском диппредставительстве.

Об этом российское диппредставительство сообщило в своем твиттере.

Ранее появилась информация о том, что генеральный прокурор Нидерландов якобы просит Россию передать следствию по делу сбитого самолета рейса МН17 подозреваемого Цемаха. Нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным погибших в трагедии утверждал, что об этом было сообщено в соответствующем письме близким жертв катастрофы.

В материале также утверждалось , что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Владимир Цемах был задержан украинскими силовиками в июле этого года на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как констатировал бывший глава ДНР Александр Бородай, Цемах не мог быть связан с катастрофой "Боинга" под Донецком, так как на момент катастрофы у республики не было никаких ПВО в Снежном, поэтому утверждать, что задержанный был в тот момент руководителем противовоздушной обороны нельзя. По его словам, Киев продолжил практику захвата заложников. Дочь Цемаха сообщала, что ее отец стал "начальником ПВО" в Снежном лишь с октября 2014 года, в то время как трагедия с "Боингом" произошла в июле.