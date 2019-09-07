Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом "Боинге"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу сбитого над Донбассом малайзийского самолета рейса МН17 подозреваемого Владимира Цемаха.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал парламенту министр иностранных дел Стеф Блок.

3 сентября Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал Украину не передавать Цемаха России. В тот же день агентство Associated Press сообщило, что нидерландские следователи хотят допросить удерживаемого под стражей на Украине Цемаха в рамках расследования крушения рейса MH17.

Украинские спецслужбы задержали Цемаха в конце июня на территории самопровозглашенной ДНР. После задержания бывшего командира ПВО в городе Снежное вывезли на территорию, которую контролируют Вооруженные силы Украины. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд города принял решение о его аресте сроком на два месяца. Цемаху предъявили обвинение в создании террористической группы или террористической организации.

В конце июля прокурор Олег Пересада сообщил в суде, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в зоне вооруженного конфликта в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.