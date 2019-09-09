"GM-АвтоВАЗ" возобновил производство после недели простоя из-за низкого спроса

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие АО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти - "GM-АвтоВАЗ" - возобновило производство автомобилей, приостановленное на неделю из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что работа конвейера возобновлена в штатном режиме.

"GM-АвтоВАЗ" с 2 по 6 сентября останавливал конвейер для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

Поскольку 7 и 8 сентября являются выходными днями, "GM-АвтоВАЗ" возобновил производство в понедельник, 9 сентября.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet Niva в России в январе-августе 2019 года сократились на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,770 тысяч автомобилей.

Внедорожник Chevrolet Niva - единственный автомобиль, выпускаемый СП "GM-АвтоВАЗ". На 2016 год был запланирован запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта впоследствии была отложена на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.